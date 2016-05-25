Москва, 25 мая, 2016, 09:03 — ИА Регнум. До конца текущего года Россия может разместить оставшиеся еврооблигации стоимостью $1,25 млрд, заявил в интервью агентству Bloomberg директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина РФ Константин Вышковский.

Мыльный пузырь

Вышковский пояснил, что при выборе объема размещения ценных бумаг учитываются два типа параметров — желательная структура размещения по типам инвесторов и цены.

При этом сделка по размещению евробондов на сумму в $1,75 млрд была произведена для подтверждения присутствия эмитента на рынке и зондирования настроения инвесторов. Он отметил, что в основном евробонды были выкуплены британскими инвесторами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российская Федерация разместила евробонды на $1,75 млрд под 4,75% годовых. Дата погашения облигаций — 27 мая 2026 года, их общее количество составило 8750 штук, при этом каждая обошлась покупателю в 200 тысяч долларов.