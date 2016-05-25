Новосибирск, 25 мая, 2016, 08:55 — ИА Регнум. В прокуратуре Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата совета депутатов Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Сергея Тафинцева. Он обвиняется в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта психотропных веществ в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ), сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Василий Верещагин. Опиумоеды.1868

Тафинцева задержали вечером 29 марта 2016 года около здания метрополитена «Речной вокзал» сотрудники УФСКН России по Новосибирской области, доставили в отделение полиции и изъяли пакет с амфетамином. Проведенным медицинским освидетельствованием у Тафинцева выявлено состояние наркотического опьянения. По версии следствия, депутат приобрел 1,98 грамма амфетамина для собственного потребления.

В прокуратуре подчеркнули, что вину депутат не признал. Теперь уголовное дело будет рассматривать Октябрьский районный суд Новосибирска. Тафинцеву грозит от трех до десяти лет тюрьмы.

Кроме того, как отметили ИА REGNUM в Следственом управлении Следственного комитета России по Новосибирской области, в рамках расследования уголовного дела было внесено представление в совет депутатов Кудряшовского сельсовета с требованием лишить подозреваемого мандата и привлечь его к дисциплинарной ответственности.

Отметим, Сергей Тафинцев был избран в совет депутатов Кудряшовского сельсовета от КПРФ в 2015 году, его поддержали 56 человек.

На информацию о задержании тут же отреагировало новосибирское региональное отделение партии «Единая Россия». «По информации источников, близких к следствию, в прошлом Тафинцев работал в Камбодже на олигарха Сергея Полонского. А вот в качестве народного избранника особо не отметился», — отмечается на сайте реготделения.