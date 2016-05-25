Ростов-на-Дону, 25 мая, 2016, 08:51 — ИА Регнум. Руководство футбольного клуба «Ростов» ожидает решение инспекторов УЕФА по поводу стадиона «Олимп-2» на днях. Накануне комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций оценила состояние спортивного объекта на предмет проведения матчей Лиги чемпионов. По предварительной информации, серьезных нарушений или замечаний зафиксировано не было, передаёт корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

fc-rostov.ru Стадион «Олимп-2»

От официального комментария инспекторы УЕФА воздержались. Возможно, о решении комиссии станет известно уже завтра, 26 мая. Руководство главного футбольного клуба Дона не сомневается в том, что матчи главного турнира континента — Лиги чемпионов — состоятся именно на «Олимпе-2».

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Напомним, что главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев на итоговой пресс-конференции отметил, что вряд ли «Олимп-2» попадёт в антирейтинг. По его мнению, вопросов техническое состояние объекта вызвать не должно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обеспечив себе второе место в чемпионате России, футболисты «Ростова» завоевали право на участие в Лиге чемпионов. Пока рулевой жёлто-синих попросил не нагнетать ажиотаж вокруг еврокубков, отметив, что попадание в Лигу чемпионов является приятным бонусом.