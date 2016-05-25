Калининград, 25 мая, 2016, 08:45 — ИА Регнум. Сегодня ночью, 25 мая, в Калининградской области был уничтожен особо опасный боеприпас времён войны — якорная мина. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в штабе Балтийского флота в Калининграде, смертоносную находку обнаружили у входа в Калининградский морской канал в районе г. Балтийска, где расположена главная военно-морская база Балтфлота.

Штаб Балтфлота Якорная мина в Калининградском морском заливе

«Экипаж морского буксира «МБ-97» при возвращении в Балтийскую военно-морскую базу на расстоянии около 60-ти кабельтовых от входа в Калининградский морской канал обнаружил в воде неустановленный объект цилиндрической формы диаметром около 50−70 сантиметров», — уточнили в штабе.

Экипаж тральщика «РТ-273», прибыв в указанную точку, идентифицировал объект как якорную мину времён Великой Отечественной войны.

В итоге канал был временно закрыт для судоходства. Подрывная команда рейдового тральщика уничтожила якорную мину на месте методом подрыва.

Якорная мина обладает положительной плавучестью и удерживается на заданной глубине под водой на якоре. В годы войны в Балтийском море было установлено до 200 тыс. таких мин. По некоторым сведениям, разминировано из них всего 25%.

ИА REGNUM уточняет, что за годы войны на Балтийском море фашистская Германия потеряла 280 боевых кораблей и 624 транспорта общим водоизмещением около 1,6 млн тонн. В том числе 2 линкора, 3 крейсера, 16 эсминцев, 18 сторожевых кораблей, 59 тральщиков и 16 подводных лодок.