Будапешт, 25 мая, 2016, 08:51 — ИА Регнум. Шаги, необходимые для парирования рисков и угроз национальной безопасности государства, будут предприняты Россией, об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

В отношении увеличения в Центральной Европе сил НАТО глава МИД России отметил, что это пример безответственности политиков в угоду своим амбициям, которые «готовы с легкостью принести в жертву интересы поддержания мира и стабильности в Европе».

При этом Лавров пояснил, что российская сторона не склонна к излишней драматизации, однако не может не обращать внимание на нарастание негативных тенденций, таких как создание сегмента глобальной ПРО США в Европе в рамках «курса на сознательный подрыв стратегического баланса сил», взятый в НАТО.

Министр подчеркнул, что при такой ситуации Россия предпримет все необходимые меры, чтобы парировать возникающие для национальной безопасности риски и угрозы. Лавров добавил, что надеется на возобладание в НАТО здравого смысла, при котором произойдет отказ от схем конфронтации.