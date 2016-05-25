Москва, 25 мая, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Brent явно не находит драйверов для роста, а вот падать пока не очень готова, хотя предпосылок к этому становится все больше. Вот и новая волна слухов о том, что переизбыток физической нефти у поставщиков может спровоцировать массовую распродажу сырья как раз может сыграть на руку, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

baike.m.sogou.com Нефтяная вышка

«Агентство Рейтер на прошлой неделе уже писало о большом скоплении танкеров с нефтью у берегов Сингапура. Это крупнейший хаб по торговле физической нефтью, а число бросивших якорь танкеров вблизи побережья рассматривается как показатель здоровья отрасли. Если все хранящиеся 47,7 млн баррелей сырой нефти будут выброшены на рынок, Brent запросто может потерять 5−10% за один день, и именно это будет останавливать даже оптимистично настроенных инвесторов от покупок», — пояснила. Афанасьева.

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«Кроме того, одновременно с этим стал известен взгляд на ситуацию Bank of America Merrill Lynch. Аналитики банка прогнозируют еще более внушительное падение, ориентируясь на вероятность «отвязки» саудовского риала от доллара США, что может резко обвалить котировки нефти. Ближайшей целью на пути вниз может стать отметка 47,40 долл./барр., а помочь ее достичь могут слабые данные от Минэнерго США по запасам нефти», — предположила эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 25 мая, нефть дорожает на фоне данных Американского института нефти (API), говорящих о значительном сокращении запасов «черного золота» в стране, и в ожидании статистики Минэнерго США. Так, по состоянию на 08.10 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,09% до $49,15 за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,25%, до $49,23.