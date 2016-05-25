Каир, 25 мая, 2016, 08:42 — ИА Регнум. Власти Франции и Египта почти сразу же согласились, что велика вероятность того, что на борту самолета египетской авиакомпании EgyptAir произошел теракт. Однако открытым остается вопрос, как взрывное устройство могло попасть на борт самолета с учетом тех мер безопасности, которые в наше время принимаются в аэропортах Парижа и Каира.

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Для ответа на этот вопрос необходимо обратится к данному конкретному рейсу, а также к тому, кому был выгоден взрыв в самолете. Если проанализироватьданные, то становится очевидным, что взрывное устройство было заложено еще в аэропорту Каира членами спецслужб Египта с одной конкретной целью — подорвать доверие к действующей власти и открыть дорогу для возращения на политическую сцену исламистов, пишут Марк Кристиан и Джо Херринг в статье для American Thinker.

Авторы обращают внимание на то, что после 11 сентября силы безопасности аэропортов уделяют самое пристальное внимание пассажирам и их багажу, однако недавние террористические акты, такие как взрыв на борту российского лайнера, в результате которого погибло 224 человека, над Синайским полуостровом свидетельствуют о том, что нужно принимать во внимание и другую версию — взрывное устройство могли заложить те, кто занимается безопасностью аэропорта и/или имеет доступ к самолету, пока он находится на земле.

Самолет, пропавший над Средиземным морем 19 мая, вылетел из Каира, где он пробыл 24 часа, прежде чем вылететь в Париж в 16:50 по местному времени. В Париж он прибыл в 21:40 (по парижскому времени), откуда он вылетел в 22:45. В Париже, отмечают авторы, лайнер находился незначительный период времени, поэтому провести тщательную проверку не получилось, но по той же причине было бы крайне сложно пронести взрывное устройство на его борт, особенно в свете усиленных мер безопасности в аэропорту Шарль-де-Голль.

Ровно через шесть часов после вылета из Каира самолет, как отмечают некоторые источники, совершил два необъяснимых маневра, прежде чем полностью исчезнуть с экранов радаров, что почти точно, по мнению авторов, означает взрыв на борту воздушного судна. Такое время говорит о том, что взрывное устройство уже находилось на борту самолета во время вылета из Каира.

Оно было заложено, считают авторы, в Каире террористами, проникнувшими в ряды служб безопасности аэропорта в египетской столицы. И для этого есть основания. В частности, на протяжении двух недель в Каире идут столкновения между погромщиками, поддерживаемыми организацией «Братья-Мусульмане», и правительством президент Сиси.

Сотрудники Национальной полиции (спецслужб Египта) сами участвуют в изрядной доле насилия, отмечают авторы, против граждан страны. Они сжигают магазинчики, отели и другие частные предприятия, тем самым нанося урон дышащей на ладан экономике страны.

Такое поведение спецслужб наводит на мысль о том, что в них проникли элементы «Братьев-мусульман», — организации, которая получила на короткий период доступ власти, после чего была свергнута, как считают в Вашингтоне, в ходе государственного переворота. Хотя, на самом деле, свергнувшие Мурси военные лишь защищали действующий в стране закон.

Несмотря на свое поражение, «Братья-мусульмане» не остановятся ни перед чем, чтобы вернуть себе власть в стране. Одной из наиболее эффективных тактик на данный момент является создание образа главы государства Абдуля-Фаттаха Халила Ас-Сиси, как слабого и неспособного политика, который не может держать свои обещания по восстановлению безопасности и процветания в регионе.

Таким образом, неслучайным являются теракт на российском лайнере, вероятный взрыв на египетском самолете, поджоги туристических районов и полный развал спецслужб. Все это все оружие «Братьев-мусульман», стремящихся наводнить страну хаосом и сомнениями. Когда вера в правительство Сиси будет сломлена, народ Египта потребует авторитарного правления, на роль которого себя снова предложат «Братья-мусульмане».