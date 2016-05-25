Париж, 25 мая, 2016, 08:36 — ИА Регнум. Во Франции министерство иностранных дел начало рассматривать новое положение законопроекта «Сапен-2» о защите находящейся на территории этой страны собственности иностранных государств, в том числе и России, пишет ежедневная французская финансовая газета Les Echos.

Париж

Новое положение «О прозрачности экономической сферы, борьбе с коррупцией и модернизации экономики» под пунктом 24 было включено в законопроект французским МИД в то время, когда происходило разбирательство о собственности российского ЮКОСа, когда имущество России во Франции не раз пытались арестовать.

Пункт 24 вызвал неоднозначную реакцию среди французов: многие депутаты парламента были против нововведения.

Против нового положения также высказывался ряд неправительственных организаций. Например, адвокат НПО Sherpa Вильям Бурдон заявил следующее: спорный пункт 24 не должен быть включён в законопроект.

«Хотя оно не оказывает прямое влияние на разбирательства, связанные с нечестно приобретенным имуществом… оно устанавливает своего рода безответственность среди государств», — сказал он.

Есть и другие мнения, в частности, глава Минфина Франции Мишель Сапен считает, что это положение затронет лишь дипломатическое имущество. Однако по данным издания, новый пункт будет касаться также защиты других объектов собственности РФ.