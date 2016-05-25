Лиссабон, 25 мая, 2016, 08:29 — ИА Регнум. В Португалии на острове Порту-Санту совершил экстренную посадку самолет британского лоукостера EasyJet, следовавший рейсом Тенерифе — Лондон, сообщает The Mirror.

Airbus A320 EasyJet

Инцидент произошел через час после вылета вечером 24 мая. Самолет Airbus A320, на борту которого находились 173 человека, экстренно приземлился из-за запаха гари в кабине пилотов.

Пассажиры немедленно покинули самолет сразу после приземления. Один из очевидцев после сообщил, что запах гари возник из-за неисправности в системе вентиляции. В авиакомпании факт нештатной ситуации подтвердили.

Пострадавших в результате инцидента нет, пассажиров доставит в Лондон резервный самолет.