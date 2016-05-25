Москва, 25 мая, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Три бывших топ-менеджера компании Mirax Group, руководителем которой являлся Сергей Полонский, объявлены в розыск. Решение о заочном аресте фигурантов громкого дела о мошенничестве со столичной недвижимостью вынес Тверской суд Москвы, пишет 25 мая «Коммерсант».

Решение суда

По версии следователей, к совершению преступления причастны бывший вице-президент Mirax Group Дмитрий Луценко, председатель правления компании Максим Темников и член совета директоров Алексей Адикаев. В настоящее время топ-менеджеры скрываются за пределами России.

Напомним, речь идет о хищении средств в размере 2,6 млрд рублей, полученных от дольщиков при возведении жилых комплексов «Кутузовская миля» и «Рублевская ривьера».

Экс-руководитель Mirax Group Сергей Полонский находится под арестом в СИЗО «Матросская тишина». Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере.