Оренбург, 25 мая, 2016, 07:57 — ИА Регнум. В Оренбурге оглашен приговор группе сутенеров. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой», частью 1 статьи 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анжелика Линькова.

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По данным следствия в группу входило 12 человек: семь жителей Оренбуржья, двое жителей Самары и трое жителей Уфы в возрасте от 20 до 45 лет. Сутенеры действовали на территории города Оренбурга в период с октября 2013 по декабрь 2014 года. Организованную преступную группу возглавляли два человека. Они преследовали цель — получать материальную выгоду от предоставления сексуальных услуг. Притоны для занятия проституцией организовали в Ленинском районе города Оренбурга на шести съемных квартирах, объявления о предоставлении данных услуг размещали в интернете.

Участники данной группы путем уговоров и обещаний стабильного заработка, в том числе через социальные сети, вовлекли 20 женщин, в том числе двух несовершеннолетних, в занятие проституцией. Возраст несовершеннолетних девушек — 15 и 17 лет.

Стоит отметить, за 2015 год в регионе отмечено 147 фактов преступлений против половой неприкосновенности детей. «По данным оренбургского областного суда, каждое третье преступление — это преступление против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних», — говорится в докладе уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области.

В следственных органах отметили, что женщины и девушки работали по графику, который составлялся на месяц. Длительность работы зависели от заказов: от часа до целого дня. Стоимость часа интимных услуг составляла 3 тыс. рублей.

В ходе следствия двое организаторов содержались под стражей, остальным обвиняемым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Приговором суда двум организатором группы назначены наказания в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, трем — три года лишения свободы, одному — 1,8 лет, остальным — штраф от 100 до 200 тысяч рублей. Добавим, приговор не вступил в законную силу.