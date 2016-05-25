Вашингтон, 25 мая, 2016, 07:46 — ИА Регнум. Военные США не собираются проводить совместные операции с российским Минобороны РФ против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено на территории РФ) в Сирии, заявила официальный представитель Пентагона Мишель Балданс.

Пентагон

По ее словам, никаких совместных в Россией действий военных в Сирии на данный момент не планируется. Так представитель Пентагона прокомментировала слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности Москвы координировать военные усилия с США в борьбе с ИГ.

Балданс также напомнила о заключенном между Россией и США меморандуме по обеспечению безопасности полетов в Сирии, который «действует эффективно» и стороны продолжают его выполнять.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова оказать содействие курдам в операции по наступлению на Ракку. Он отметил, что США и Россия уже начали обсуждать возможность совместных действий против террористов в Сирии.