Москва, 25 мая, 2016, 07:39 — ИА Регнум. Госкорпорация «Роскосмос» в этом году не будет представлена на международном авиакосмическом салоне Farnborough 2016. Руководство компании объявило о своем решении предприятиям, направив им соответствующие письма от имени заместителя гендиректора Сергея Савельева, пишут 25 мая «Известия».

roscosmos.ru Русский космонавт

Ранее в госкорпорации планировали представить на выставке, которая пройдет с 11 по 15 июля в графстве Хэмпшир, объединенный стенд компаний, занимающихся производством ракетно-космической техники (НПО имени Лавочкина, «Центр Хруничева» и других).

В письме Сергей Савельев поясняет, что в прошлом году российские компании не были допущены к участию в выставке военной техники DSEI-2015, также проходившей в Великобритании. В официальном отказе сообщалось, что из-за санкций, введенных правительством страны в отношении России, участие в выставках российских организаций или их представителей, связанных с деятельностью в области обороны и безопасности, невозможно.

В «Роскосмосе» считают, что в этот раз может повториться та же ситуация, в частности, участникам российской делегации грозят препятствия в виде затягивания оформлений документов или отказов в выдаче виз.

«Рособоронэкспорт» также не будет участвовать в Farnborough 2016, а вот руководители «Ростеха» пока не отказались от поездки в Великобританию.