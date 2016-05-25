Вашингтон, 25 мая, 2016, 07:37 — ИА Регнум. Глава отдела оборонных закупок армии США Фрэнк Кендал заявил 24 мая, что опытная эксплуатация унифицированного ударного бомбардировщика-невидимки F-35 будет отложена ввиду задержки настройки программного обеспечения машины, сообщает Reuters.

F-35

По его словам, испытания боевой машины, которые были запланированы на вторую половину 2017 года, теперь перенесены на 2018 год.

В свою очередь, глава программы F-35 генерал-лейтенант ВВС США Крис Богдан отметил, что задержка связана с тем, что на 23 машинах, необходимых для проведения испытаний, нужно отладить окончательную версию системы управления, известную как Block 3 °F.

Корпорация Lockheed проектирует три различных модели для вооруженных сил США и девяти стран, которые уже изъявили желание приобрести истребитель, таких как Великобритания, Италия, Турция, Нидерланды, Норвегия, Австралия, Япония, Израиль и Южная Корея. Также решение о приобретении боевой машины рассматривают в Дании.

По прогнозам Пентагона, общая стоимость программы истребителя-невидимки — разработка и поставка в войска, а также с учетом затрат на его обслуживание и инфляции — достигнет суммы в $1.5 трлн к 2070 году.