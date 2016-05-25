Каир, 25 мая, 2016, 07:31 — ИА Регнум. В кабине пилотов самолёта авиакомпании EgyptAir, разбившегося 19 мая в ходе перелёта из Парижа в Каир, перед тем, как он исчез с радаров, повысилась температура. Сигналы об изменении этого параметра поступали на протяжении трёх минут, сообщает издание «Аль-Ахрам».

egyptianstreets.com EgyptAir

Уточняется, что всего электронной системой самолёта зафиксировано 11 сигналов. Сначала двигатели воздушного судна работали нормально, но перед тем, как самолёт исчез с радаров, поступил сигнал о высокой температуре в правом окне кабины пилотов. Сигналы зафиксированы в техническом журнале борта.

«В 12.26 поступило сообщение о повышении температуры в правом окне кабины пилотов рядом с помощником командира судна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лайнер перед вылетом из Парижа прошёл технический осмотр: техник EgyptAir убедился, что воздушное судно готово к полёту. В бортовом журнале имеется подпись капитана лайнера об отсутствии технических неисправностей перед вылетом.

Напомним, что самолёт рейса А320, следовавший из Парижа в Каир, разбился, и его обломки упали в Средиземное море вблизи острова Карпатос (Греция). На борту находилось 66 человек, в том числе десять членов экипажа. Официальные версии крушения лайнера пока не озвучены, но власти Египта не исключают, что это был террористический акт.