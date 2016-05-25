Новосибирск, 25 мая, 2016, 07:35 — ИА Регнум. В Новосибирске завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении 16-летнего молодого человека, обвиняемого в убийстве школьницы в августе 2015 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Новосибирской области.

Анна Алябьева Неоднократно новосибирцы выходили на митинги, чтобы добиться объективного расследования убийства девочки

«В ходе расследования уголовного дела допрошено большое количество свидетелей, в том числе сверстники, одноклассники и педагоги обвиняемого и потерпевшей, произведены многочисленные осмотры и следственный эксперимент, получены результаты различных экспертиз. Также следствием получено заключение стационарной комплексной психолого-сексолого-психиатрической судебной экспертизы в отношении обвиняемого, проводившейся в Государственном научном центре социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, которая не выявила препятствий для привлечения обвиняемого к уголовной ответственности», — отметили в региональном следственном управлении.

В настоящее время обвиняемый и его защитник ознакомились с материалами уголовного дела в полном объеме. Уголовное дело направлено в прокуратуру Новосибирской области для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд. Подросток содержится под стражей.

Напомним, тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти было обнаружено вечером 28 августа 2015 года в одном из коттеджей Первомайского района города Новосибирска. По подозрению в совершении преступления был задержан несовершеннолетний.

Дело получило широкий общественный резонанс после того, как молодого человека после ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу суд оставил под домашним арестом. Тут же появилось мнение, что юноша может вовсе избежать наказания из-за влиятельного отца. Родители, родственники и неравнодушные новосибирцы неоднократно проводили митинги и обращались в различные инстанции, чтобы добиться объективного расследования убийства девочки.

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Подросток все же был арестован. В феврале дело о жестоком убийстве школьницы было передано в первый отдел по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета по Новосибирской области. До этого дело вели следователи Первомайского района Новосибирска.

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Подростку были проведены несколько психиатрических экспертиз. Только третья смогла определить его психическое состояние — он был признан ограниченно вменяемым. Врачи нашли у молодого человека шизотипическое расстройство, а сексолог московского Института имени Сербского обнаружил у него вероятную склонность к садизму.

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В апреле новосибирские следственные органы переквалифицировали дело на более тяжкую статью. Молодому человеку было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Ранее дело рассматривалось по менее тяжкой части этой же статьи.