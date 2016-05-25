Оренбург, 25 мая, 2016, 07:20 — ИА Регнум. В Оренбургской области 25 мая проходят общешкольные линейки, посвященные празднику последнего звонка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования, в 2016 году с родной школой простятся 7740 выпускников одиннадцатых классов. Количество учащихся, окончивших девять классов, составляет 18 870 человек.

mod-no.by Последний звонок

В праздничных линейках примут участие школьники, педагоги, родители. По давней традиции с окончанием учебного года выпускников поздравят руководители областного правительства, депутаты, представители районных и городских администраций и родительской общественности.

27 мая у выпускников 11 классов начинается основной период государственной итоговой аттестации. В этот день сдают ЕГЭ по географии и литературе.

Добавим, в 2016 году единый госэкзамен сдают 8,3 тысячи человек. Заявление на участие в ЕГЭ по математике профильного уровня подали 6,3 тысячи выпускников, по математике базового уровня — 5,9 тысячи человек. Физику хотят сдавать 2,5 тысячи выпускников, химию — 930, биологию — 1,3 тысячи, историю — 1,7 тысячи, литературу — 394, информатику и ИКТ — 259, географию — 108.