Оренбург, 25 мая, 2016, 07:07 — ИА Регнум. В Оренбурге 25 мая волонтеры поисково-спасательного отряда «ОренСпас» в Парке 50 Лет СССР проводят акцию, посвященную Международному дню поиска пропавших детей. В 2016 году волонтеры решили посвятить акцию трехлетнему мальчику из Домбаровского района, который пропал 14 мая и был найден спустя сутки недалеко от села Соколовка бездыханным. Ребенок умер от переохлаждения.

vk.comorenspas Синяя лента

«25 мая — Международный день пропавших детей. Пятый год мы отмечаем эту дату. Многим уже знаком и символ дня, синяя или голубая незабудка, и традиционный запуск шаров в память о пропавших и погибших детях», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «ОренСпасе». Волонтеры отметили, что символ дня — незабудка, но достаточно повязать на одежду или автомобиль синюю ленточку — в цвет незабудки.

В парке пройдут обучающие игры по безопасности, конкурсы для детей, беседы с родителями о поведении детей в экстремальных ситуациях и ответственности взрослых за жизнь детей.

Вечером в Оренбурге выпустят в небо воздушные шары в память о пропавших и погибших детях, а в окнах домов зажгутся свечи, символически освещая всем пока не найденным детям путь домой.

По результатам мониторинга, проводимого комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав правительства Оренбургской области, за 2015 год на территории региона зафиксировано 895 происшествий и несчастных случаев с детьми, из них 97 — со смертельным исходом.

По официальной статистике в России ежегодно пропадают примерно 15 тыс. детей.

«Как часто мы задумываемся о безопасности своего, да и не только своего ребенка? Честно признаемся, редко, после трагических случаев, после громких дел о похищении. Задумайтесь! Только мы, взрослые, родители, родственники, и просто неравнодушные прохожие можем помочь и поддержать ребенка в беде, а главное не допустить пропажи. Чуть больше внимания к детям, чуть меньше времени заботам и делам. Ведь это не сложно — быть рядом, когда ты нужен!», — подчеркнули в поисково-спасательном отряде.