Пекин, 25 мая, 2016, 07:03 — ИА Регнум. Главное таможенное управление КНР опубликовало отчет, согласно которому в апреле 2016 г. импорт российской нефти вырос на 52,4% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. За прошедший месяц российские компании поставили в Китай рекордные 4,81 млн тонн сырой нефти.

sadda.co Нефть

Ключевыми поставщиками нефти в КНР остаются Россия, Саудовская Аравия и Ангола. В то время поставки нефти из Саудовской Аравии снизились на 22% в годовом исчислении до объема в 4,12 млн тонн, импорт нефти из Анголы вырос на 39% до 3,98 млн тонн, пишет «Жэньминь жибао».

В конце 2015 г. Международное энергетическое агентство сообщило, что России удалось обогнать Саудовскую Аравию и стать крупнейшим экспортером нефти в Китай.

В марте стало известно, что в 2016 г. Китай готов импортировать до 27 млн тонн сырья по нефтепроводу Восточная Сибирь-Тихий океан, протяженность которого составляет более 4,7 тыс. км.