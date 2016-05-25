Омск, 25 мая, 2016, 06:58 — ИА Регнум. События Омской области в нашем специальном обзоре.

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Рекламный стакан едва не убил омичку

В Омске предприниматель осужден за упавший на женщину стакан. Как сообщили ИА REGNUM в областном следственном управлении СКР, он признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В ведомстве рассказали, что предприниматель по договору с организацией общественного питания собрал и установил около ресторана на улице Химиков в Омске надувную рекламную конструкцию в виде стакана. При этом специального образования по выполнению работ по монтажу рекламных и других конструкций и систем энергоснабжения у мужчины не было.

«При выполнении монтажных работ предприниматель легкомысленно не соблюдал требования инструкции по креплению конструкции на поверхности, установив стакан на пешеходной зоне с тротуарной плиткой, а для дополнительной точки опоры конструкции использовал, в отступление от инструкции, металлическую ленту, закрепленную к столбу освещения, что не обеспечивало необходимую жесткость и устойчивость рекламной конструкции», — говорится в сообщении регионального СУ СКР.

Днем 23 августа 2015 года из-за сильного порыва ветра рекламную конструкцию вырвало из креплений. Она упала на стоявшую у пешеходного перехода 41-летнюю женщину. В результате пострадавшая получила тяжелую черепно-мозговую травму с переломом костей свода. Ее доставили в больницу без сознания.

В ходе следствия предприниматель раскаялся в содеянном и совместно с организацией общественного питания оказал женщине помощь. Первомайский районный суд Омска назначил ему наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Поддельный полис ОСАГО привел к штрафу

В Омске суд постановил взыскать с виновника ДТП, купившего поддельный полис ОСАГО, всю сумму причиненного материального ущерба в результате аварии. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

Установлено, что 21 июня 2015 года по вине водителя-ответчика произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате был поврежден автомобиль истца, а сам он получил телесные повреждения.

Между сторонами возник спор о ненадлежащем страховании гражданской ответственности виновника аварии. В подтверждение страхования ответчик представил полис и квитанцию об оплате страховой премии. В то же время представитель страховой компании представил суду копию страхового полиса этой же серии, выданного в Москве на другой автомобиль. Эта информация подтвердилась после изучения сведений, размещенных на сайте Российского союза автостраховщиков.

Ответчик рассказал, что приобрел страховой полис у неизвестного лица на автомобильном рынке в Советском округе Омска, в здании, где находятся агенты различных страховых компаний.

Суд пришел к выводу, что виновник аварии — водитель, а страховая компания ответчиком не является. Первомайский районный суд Омска постановил взыскать с водителя более 400 тыс. рублей.

Новые факты коллекторского «беспредела»

В Омске следователи проверят коллекторов, угрожавших беременной женщине.

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по региону, доследственная проверка проводится по сообщениям о незаконных действиях коллекторов. «Следователи намерены объективно проверить опубликованные сведения об угрозах избиением и убийством, высказанных коллекторами в адрес беременной многодетной омички и ее малолетних детей, вымогательстве денежных средств. В ходе проверки будет дана принципиальная юридическая оценка действиям представителей коллекторского агентства», — отметили в ведомстве, добавив, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омской области с начала текущего года произошло несколько громких скандалов с участием коллекторов. В адрес омичей звучали различные угрозы, например коллекторы угрожали облить кислотой и посадить на цепь родственников должника. Также в разное время коллекторы угрожали жителям региона доведением до инфаркта и инсульта. А в одном из случаев пригрозили «грохнуть» должника.

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Наказан за долги по зарплате

В Омской области директор строительной фирмы осужден за невыплату заработной платы на сумму более 6,5 млн рублей.

Как сообщили ИА REGNUM в облпрокуратуре, предприниматель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная и частичная невыплата заработной платы работодателем»).

В суде установлено, что с января по ноябрь 2015 года 58 работников предприятия более двух месяцев не получали заработную плату. Более того, 48 работников получали зарплату частично. Общая сумма образовавшейся задолженности превысила 6,5 млн рублей.

При этом предприятие продолжало осуществлять хозяйственную деятельность, выполнять строительные работы на ряде объектов, что обеспечивало поступление денежных средств (более 15 млн рублей). Большую часть денежных средств по указанию директора тратили на производственные и иные нужды.

Также в распоряжении предприятия имелись простые векселя, выданные одним из контрагентов в качестве взаиморасчетов за выполненные работы, на общую сумму 13 млн рублей. Из указанных средств на заработную плату израсходовано чуть менее 5 млн руб., что составило лишь 17% от общего объема средств.

Калачинская межрайонная прокуратура Омской области неоднократно вносила представления руководителю фирмы. Он привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства»). Кроме того, в интересах работников прокуратура направила в суды 74 исковых заявления о взыскании невыплаченной заработной платы.

Мировой судья назначил предпринимателю наказание в виде в виде штрафа в размере 150 тыс. руб.

Розыск в интернете

Омичи в соцсетях обсуждают информацию о женщине, подталкивающей подростков к суициду.

По сообщению, размещенному в интернете, проводится доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по региону.

24 мая в омских СМИ появилась информация о том, что один из пользователей разместил в соцсети информацию о розыске якобы проживающей в Омске женщины, которая является администратором ряда групп в интернете. В этих группах якобы размещается информация, подталкивающая несовершеннолетних к совершению суицидов.

«В ходе проверочных мероприятий будут всесторонне проверены опубликованные сведения, приняты меры к установлению местонахождения женщины, подозреваемой в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ», — подытожили в ведомстве.