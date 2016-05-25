Самку снежного барса с двумя котятами погубили браконьеры на Алтае
Горно-Алтайск, 25 мая, 2016, 06:37 — ИА Регнум. Самка снежного барса и двое ее котят погибли, запутавшись в установленных браконьерами петлях. Как рассказал на пресс-конференции в Барнауле научный сотрудник Алтайского заповедника Сергей Спицын, петли браконьеры ставят на кабаргу, но иногда в них попадают снежные барсы. Именно петлевой промысел на кабаргу сейчас является главной угрозой для ирбисов, говорят специалисты.
Экологи знают «в лицо» практически всех снежных барсов на Алтае — в последние годы благодаря фотоловушкам удалось установить их численность и описать каждую особь. У многих барсов есть имена. Погибшая семья впервые попала в фотоловушку в октябре 2013 года — это были первые кадры самки с котятами, полученные в долине Аргута. Самку назвали Витой — в память о трагически погибшем участнике группы по изучению барсов Виктора Самойлова. Он так и не узнал, что его мечта исполнилась — фотокамера, установленная и настроенная его руками, запечатлела снежного барса в родных для Виктора местах.
К сожалению, полученные в 2013 году снимки Виты с котятами оказались первыми и последними. Больше они в фотоловушки, которых в долине Аргута достаточно много, не попадали. Это вызывало тревогу у исследователей, которые недавно узнали, что зимой 2013−2014 года животные попали в браконьерские петли и погибли. Спицын рассказывает, что Вита съела своих котят, пытаясь освободить их из петли, а потом сама угодила в эту же петлю и погибла. «Самка была в состоянии стресса и съела котят. После этого сама попалась в эту же петлю и погибла», — говорит Спицын.
Известие о случившемся шокировало общественность. «Этих барсят фотоловушка запечатлела несколько лет назад в долине Аргута. Тысячи людей умилялись и восхищались, разглядывая фотографии резвящихся котят. Недавно выяснилось, что они вместе с мамой погибли в петлях, установленных браконьерами на кабаргу», — пишут местные СМИ, сопровождая тексты фотографиями, полученными в 2013 году. Реакция читателей весьма ожидаема — они предлагают найти и казнить браконьеров.
Петлевой промысел на кабаргу — это огромная проблема для выживания снежного барса в России, ведь хищник, попав в ловушку, чаще всего не может освободиться и погибает. «С этим бороться тяжело, но сдвиги есть, численность барса растет, появляется много выводков, в этом сезоне мы обнаружили семь на разных участках», — добавил Спицын.
В этом году во время масштабных учетов ирбиса в Республике Алтай подтверждено существование 31 барса, тогда как в прошлом году их было 28. Ученые уверены, что всего в регионе обитает не менее 40 этих кошек.
Кабаргу местные браконьеры добывают в целях получить так называемую «струю» — половую мускусную железу, которая высоко ценится в восточной медицине. Для того, чтобы поймать кабаргу, устанавливаются проволочные петли.
Охотник проверяет их раз в несколько дней, так что часто животное погибает еще до прихода человека. Если в петлю попадает самка кабарги, ее тушу просто-напросто выбрасывают. По некоторым данным, на одного попавшего в петлю самца кабарги приходится три-четыре самки. В ходе рейдов инспекторы снимают около сотни петель. Из-за низкой численности кабарги на территории Республики Алтай вот уже несколько лет действует мораторий, запрещающий охоту на данное животное.