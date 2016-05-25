Горно-Алтайск, 25 мая, 2016, 06:37 — ИА Регнум. Самка снежного барса и двое ее котят погибли, запутавшись в установленных браконьерами петлях. Как рассказал на пресс-конференции в Барнауле научный сотрудник Алтайского заповедника Сергей Спицын, петли браконьеры ставят на кабаргу, но иногда в них попадают снежные барсы. Именно петлевой промысел на кабаргу сейчас является главной угрозой для ирбисов, говорят специалисты.

М. Марков Играющие котята снежного барса. Снимок сделан фотоловушкой. Через несколько недель эти барсята погибли в браконьерских петлях

Экологи знают «в лицо» практически всех снежных барсов на Алтае — в последние годы благодаря фотоловушкам удалось установить их численность и описать каждую особь. У многих барсов есть имена. Погибшая семья впервые попала в фотоловушку в октябре 2013 года — это были первые кадры самки с котятами, полученные в долине Аргута. Самку назвали Витой — в память о трагически погибшем участнике группы по изучению барсов Виктора Самойлова. Он так и не узнал, что его мечта исполнилась — фотокамера, установленная и настроенная его руками, запечатлела снежного барса в родных для Виктора местах.

К сожалению, полученные в 2013 году снимки Виты с котятами оказались первыми и последними. Больше они в фотоловушки, которых в долине Аргута достаточно много, не попадали. Это вызывало тревогу у исследователей, которые недавно узнали, что зимой 2013−2014 года животные попали в браконьерские петли и погибли. Спицын рассказывает, что Вита съела своих котят, пытаясь освободить их из петли, а потом сама угодила в эту же петлю и погибла. «Самка была в состоянии стресса и съела котят. После этого сама попалась в эту же петлю и погибла», — говорит Спицын.

М. Марков Играющие котята снежного барса. Снимок сделан фотоловушкой. Через несколько недель эти барсята погибли в браконьерских петлях

Известие о случившемся шокировало общественность. «Этих барсят фотоловушка запечатлела несколько лет назад в долине Аргута. Тысячи людей умилялись и восхищались, разглядывая фотографии резвящихся котят. Недавно выяснилось, что они вместе с мамой погибли в петлях, установленных браконьерами на кабаргу», — пишут местные СМИ, сопровождая тексты фотографиями, полученными в 2013 году. Реакция читателей весьма ожидаема — они предлагают найти и казнить браконьеров.

Петлевой промысел на кабаргу — это огромная проблема для выживания снежного барса в России, ведь хищник, попав в ловушку, чаще всего не может освободиться и погибает. «С этим бороться тяжело, но сдвиги есть, численность барса растет, появляется много выводков, в этом сезоне мы обнаружили семь на разных участках», — добавил Спицын.

В этом году во время масштабных учетов ирбиса в Республике Алтай подтверждено существование 31 барса, тогда как в прошлом году их было 28. Ученые уверены, что всего в регионе обитает не менее 40 этих кошек.

Кабаргу местные браконьеры добывают в целях получить так называемую «струю» — половую мускусную железу, которая высоко ценится в восточной медицине. Для того, чтобы поймать кабаргу, устанавливаются проволочные петли.

gorno-altaisk.info Погибшая в петле кабарга

Охотник проверяет их раз в несколько дней, так что часто животное погибает еще до прихода человека. Если в петлю попадает самка кабарги, ее тушу просто-напросто выбрасывают. По некоторым данным, на одного попавшего в петлю самца кабарги приходится три-четыре самки. В ходе рейдов инспекторы снимают около сотни петель. Из-за низкой численности кабарги на территории Республики Алтай вот уже несколько лет действует мораторий, запрещающий охоту на данное животное.