Пекин, 25 мая, 2016, 06:09 — ИА Регнум. Центральный паритетный курс юаня к доллару США снизился до отметки в 6,5693 юаня за доллар. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте Китайской валютной торговой системы.

educationpost.com.hk Юань

Национальная валюта КНР ослабла сразу на 225 базовых пунктов. В последний раз подобное происходило в марте 2011 г. Как сообщили в Народном банке Китая, причин для беспокойства нет — курс юаня может безболезненно для национальной экономики варьироваться в рамках 2% в течение торгового дня, пишет «Синьхуа».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в конце апреля Народный банк Китая укрепил курс юаня по отношению к американскому доллару на 0,56%. Повышение курса на 365 базисных пунктов стало возможно благодаря крупным вливаниям центробанка в финансовую систему КНР.