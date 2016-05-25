СМИ: Участники рынка назвали «дутым» спрос на российские еврооблигации
Москва, 25 мая, 2016, 06:04 — ИА Регнум. Россия 24 мая разместила десятилетние еврооблигации Минфина на $1,75 млрд из запланированных $3 млрд. Спрос более чем в два раза превысил предложение — $7 млрд, однако этот спрос был «дутый», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.
Как отметил один из собеседников издания, компании подавали заявку на гораздо большую сумму, чем собирались купить: «Идея в том, чтобы что-то получить в условиях конкуренции: заявка на сто миллионов, чтобы получить хоть один. А когда заявка утверждена, можно её и снизить».
Источник, близкий к одному из участников сделки, заявил, что основной спрос предъявили именно иностранные инвесторы. «Бумаги на $1,3 млрд, около 75% выпуска, выкупили европейские, азиатские и американские инвесторы», — отметил он.
Один из участников рынка облигаций высказал мнение, что это могли быть «российские иностранцы». «Книгу формировали три дня, организаторы для чего-то держали ее открытой так долго, видимо, трудно было найти иностранцев… Как раз три дня и ушло, чтобы перегнать деньги в США и проинвестировать», — пояснил собеседник.
Как передавало ИА REGNUM, министр финансов Антон Силуанов ранее сообщил, что Россия разместила десятилетние еврооблигации на 1,75 млрд долларов под 4,75% годовых. Цена одной облигации составила 200 тысяч долларов, общее количество — 8750 штук, дата погашения — 27 мая 2026 года.
По словам министра, более 70% размещения пришлось на иностранных инвесторов. «Несмотря на попытки лишить иностранных инвесторов возможности вложиться в российские доходные инструменты, объём и качество их заявок были на хорошем уровне», — сказал Силуанов, отметив, что в Минфине «удовлетворены размещением».
В свою очередь глава департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский сообщил, что Россия также рассматривает планы размещения до конца 2016 года евробондов на оставшиеся 1,25 млрд долларов.