Москва, 25 мая, 2016, 06:04 — ИА Регнум. Россия 24 мая разместила десятилетние еврооблигации Минфина на $1,75 млрд из запланированных $3 млрд. Спрос более чем в два раза превысил предложение — $7 млрд, однако этот спрос был «дутый», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

Мыльный пузырь

Как отметил один из собеседников издания, компании подавали заявку на гораздо большую сумму, чем собирались купить: «Идея в том, чтобы что-то получить в условиях конкуренции: заявка на сто миллионов, чтобы получить хоть один. А когда заявка утверждена, можно её и снизить».

Источник, близкий к одному из участников сделки, заявил, что основной спрос предъявили именно иностранные инвесторы. «Бумаги на $1,3 млрд, около 75% выпуска, выкупили европейские, азиатские и американские инвесторы», — отметил он.

Один из участников рынка облигаций высказал мнение, что это могли быть «российские иностранцы». «Книгу формировали три дня, организаторы для чего-то держали ее открытой так долго, видимо, трудно было найти иностранцев… Как раз три дня и ушло, чтобы перегнать деньги в США и проинвестировать», — пояснил собеседник.

Как передавало ИА REGNUM, министр финансов Антон Силуанов ранее сообщил, что Россия разместила десятилетние еврооблигации на 1,75 млрд долларов под 4,75% годовых. Цена одной облигации составила 200 тысяч долларов, общее количество — 8750 штук, дата погашения — 27 мая 2026 года.

По словам министра, более 70% размещения пришлось на иностранных инвесторов. «Несмотря на попытки лишить иностранных инвесторов возможности вложиться в российские доходные инструменты, объём и качество их заявок были на хорошем уровне», — сказал Силуанов, отметив, что в Минфине «удовлетворены размещением».

В свою очередь глава департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский сообщил, что Россия также рассматривает планы размещения до конца 2016 года евробондов на оставшиеся 1,25 млрд долларов.