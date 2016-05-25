Якутск, 25 мая, 2016, 06:59 — ИА Регнум. На трубке «Зарница» Удачнинского горно-обогатительного комбината (ГОК) из недр земли достали алмаз 207,29 карата. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-слжбе акционерной компании «АЛРОСА», подразделением корой является это предприятие.

alrosa.ru Алмаз массой 207,29 карата

«Применяемые сегодня технологии добычи и обогащения обеспечивают высокую степень сохранности алмазов», — подчеркнул главный геолог Удачнинского ГОК Глеб Шмаров. Камень ювелирного качества и размером 38,0×37,0×18,0 мм — самый крупный из всех, что добывались на алмазной трубке «Зарница». Алмаз представляет собой прозрачный кристалл переходной формы с небольшой рельефностью граней. Имя кристаллу пока не присвоено.

Напомним, добыча алмазов на трубке «Зарница» ведется с 1999 года карьерным способом. Выявленные запасы месторождения по классификации кодекса JORC на 01.01.2015 г. составили 7,49 млн. карат. В 1-м квартале текущего года в рамках увеличения производственной мощности карьера было добыто в 2,3 раза больше алмазов, чем за аналогичный период 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале «АЛРОСА» добыла крупный алмаз весом 121,96 карата на трубке «Юбилейная». Кристалл размером 31,28×30,00×28,57 мм был извлечен на фабрике №14 Айхальского горно-обогатительного комбината (ГОК).