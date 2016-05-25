Чанша, Китай, 25 мая, 2016, 05:12 — ИА Регнум. Департамент лесного хозяйства провинции Сычуань опубликовал отчет, согласно которому за последние 10 лет популяция диких гигантских панд увеличилась на 15%.

Панда

Согласно последним данным, в лесах провинции проживает 1387 гигантских панд, что составляет 74,4% от общей численности панд, населяющих Китай. Площадь ареала обитания животных превышает отметку в 2 млн га, пишет «Сина синьвэнь».

Чиновники подсчитали количество панд, выращенных в неволе. По состоянию на май 2016 г. в сычуаньских заповедниках проживают 364 бамбуковых медведей, что составляет 86,3% от общего числа панд, выращенных в неволе.

Как отмечено в отчете, по состоянию на конец 2015 г. на территории провинции Сычуань функционировало 46 заповедников для гигантских панд. По планам властей провинции, до 2020 г. будут построены еще несколько тематических парков и заповедных зон.