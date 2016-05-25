Петропавловск-Камчатский, 25 мая, 2016, 04:41 — ИА Регнум. На Камчатке специалисты лесоохраны продолжают борьбу с лесным пожаром в Мильковском лесничестве, который за сутки увеличился на 605 га и стал крупнейшим пожаром в новом сезоне на полуострове. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в КГАУ «Охрана камчатских лесов», огонь распространяется по траве и деревьям в сторону от населенных пунктов и не угрожает людям.

Greg Clarke Лесной пожар

В борьбе с пожаром задействованы почти 40 человек и 8 единиц техники. «Накануне было задействовано и два вертолета — один на патрулировании, а другой — на тушении. Последний сбросил почти 190 тонн воды. Сегодня вновь вылетают два вертолета. Они будут работать по той же схеме», — рассказали специалисты Охраны лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник в 15-ти километрах от села Мильково. Изначально он охватил площадь в 245 га, а сейчас горит 850 га.

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Напомним, что в четырех районах Камчатки — Мильковском, Быстринском, Тигильском и Усть-Камчатском, где накануне ввели особый противопожарный режим, жителям запретили посещать леса и тем более разводить там костры.

Ситуацию в регионе ухудшает установившаяся теплая, сухая и ветреная погода. По словам синоптиков, в некоторых районах края температура воздуха превышает климатическую норму на 2−6 градусов.