Брюссель, 25 мая, 2016, 04:34 — ИА Регнум. Совет министров стран еврозоны (Еврогруппа) одобрил выделение Греции 10,3 млрд евро в несколько этапов при выполнении Афинами всех необходимых условий. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис в своём микроблоге в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Греция

По его словам, первый транш в размере 7,5 млрд евро может быть выделен греческой стороне в июне.

В свою очередь глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум сообщил, что министры финансов подтвердили намерение провести реструктуризацию до 20% греческого долга. Вместе с тем, уточнил он, в краткосрочной перспективе речь может идти только о технических мерах по облегчению обслуживания Афинами госдолга.

Напомним, в начале мая Валдис Домбровскис сообщил, что Еврогруппа положительно оценивает меры по стабилизации экономики, предпринятые греческим правительством 22 мая парламент Греции в преддверии заседания Еврогруппы одобрил закон о новых мерах жёсткой экономии, которые должны дать бюджету 1,8 млрд евро.