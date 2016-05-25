Вашингтон, 25 мая, 2016, 03:59 — ИА Регнум. Министерство юстиции США будет добиваться высшей меры наказания — смертной казни для Дилана Руфа, застрелившего девятерых афроамериканцев в церкви города Чарлстон (штат Южная Каролина). Соответствующее заявление генерального прокурора Лоретты Линч опубликовано на официальном сайте американского ведомства.

Чарлстон

Как отмечается, такое решение обвинение приняло, основываясь на характере предполагаемого преступления, а также нанесённого в его результате вреда.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня 2015 года 21-летний Дилан Руф ворвался в Африканскую методистскую евангелическую церковь в Чарлстоне в тот момент, когда там проходило молитвенное собрание, и открыл стрельбу по людям. Жертвами нападения стали шесть женщин и трое мужчин, в том числе настоятель церкви, сенатор от штата Клемента Пинкни.

После ареста молодой человек признал свою вину, при этом на допросе он заявил, что хотел развязать «расовую войну». Обвинение Дилану Руфу было предъявлено по 33 статьям.