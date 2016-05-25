Москва, 25 мая, 2016, 03:40 — ИА Регнум. Россия не будет заключать новые контракты на доставку астронавтов NASA на Международную космическую станцию (МКС) после 2018 года. Об этом 24 мая сообщил замглавы госкорпорации «Роскосмос» Сергей Савельев, передаёт телеканал «Звезда».

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«Мы работаем с нашими партнерами в рамках действующих контрактов, новые заключать не планируем», — заявил Савельев.

Замглавы NASA по пилотируемым программам Уильям Герстенмайер подтвердил, что контракт с «Роскосмосом» заключен лишь до 2018 года. По его словам, продление контракта не планируется, поскольку астронавты и космонавты США и России смогут летать к МКС на американских и российских кораблях по взаимозачёту, передаёт ТАСС.

Напомним, что в настоящее время двумя коммерческими компаниями в Соединённых Штатах разрабатываются собственные пилотируемые корабли для доставки астронавтов на МКС — Dragon от SpaceX и CST-100 Starliner от Boeing.