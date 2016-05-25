Владивосток, 25 мая, 2016, 04:03 — ИА Регнум. В Приморье началась подвижка в системе льготного обеспечения детей, страдающих сахарным диабетом, тест-полосками. Чиновники предусмотрели для этой категории инвалидов около 4,8 млн рублей в год. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM отец девочки-диабетика, руководитель АНО «Благое дело» Геннадий Антропов назвал такую сумму недостаточной, однако отметил, что даже минимальная поддержка лучше, чем её отсутствие.

cbsistatic.com Прибор для измерения уровня сахара в крови

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В пояснительной записке к законопроекту о внесении правок в бюджет Приморского края на 2016 год говорится, что ежеквартальная выплата на приобретение тест-полосок семьям, имеющим детей, страдающих сахарный диабетом, составит 4 709,02 тыс. рублей. В расчете на 344 инвалида — именно такое число указано в документации — это примерно 4,8 млн рублей в год.

«Они просто были вынуждены что-то сделать. В апреле я был в приёмной президента в Москве. Рассказал, что на местах затягивают судебное производство, после этого пошла реакция на приставов. Кроме того, представил документы, в них доказывалось, что законы передёргиваются. То есть фактически разговор был о том, что у нас департамент здравоохранения дискредитирует действующую власть. В целом, конечно, хорошо, что какая-то подвижка началась, она может быть не совсем достаточной, но хоть что-то», — прокомментировал Геннадий Антропов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье детей, страдающих сахарным диабетом, не обеспечивают тест-полосками с января 2014 года. Именно тогда федеральный перечень льготных препаратов был урезан, и эти медицинские изделия из него исключили. Однако за регионами закрепили право выделять средства на данные нужды. Департамент здравоохранения Приморья, в свою очередь, настоял на том, что родители таких детей должны пользоваться услугами поликлиник.

После этого начались судебные тяжбы между родителями детей-диабетиков и чиновниками. Так, зачастую в семье используется по 20 тест-полосок в день. При этом малейшая невнимательность может ввести ребёнка в состояние комы. В таких условиях речь о поликлиниках даже не идёт.

Между тем упаковка тест-полосок в количестве 100 штук стоит в аптеках Владивостока более 1,5 тысячи рублей. В среднем на месяц ребенку-диабетику хватает 250 тест-полосок, однако в период осложнений, а таковые случаются часто, этого количества может не хватить.