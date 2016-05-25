Лиссабон, 25 мая, 2016, 03:06 — ИА Регнум. Самолёт британской авиакомпании-лоукостера EasyJet совершил экстренную посадку на португальском острове Порту-Санту после того, как пилоты почувствовали запах гари в кабине, сообщает Daily News.

pbase.com Аэропорт на острове Порту-Санту

Как уточняется, воздушное судно следовало рейсом из Тенерифе (Канарские острова) в Лондон. На борту самолёта находились 173 человека.

По информации британского издания Express после осмотра самолёта в аэропорту выяснилось, что причиной экстренной ситуации стала неисправность в системе вентиляции.

Никто из находившихся на борту самолёта в результате ЧП не пострадал. Пассажиры рейса были отправлены из португальского аэропорта в Лондон другим бортом.