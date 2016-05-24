Москва, 25 мая, 2016, 02:49 — ИА Регнум. Российскими самолётами 24 мая доставлено 32,5 тонны гуманитарной помощи в сирийский город Дейр эз-Зор, осаждённый боевиками террористической группировки «Исламское государство». Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

3mv.ru Доставка гуманитарной помощи

«В осажденный боевиками ИГИЛ городе Дейр-эз-Зор российскими самолетами с использованием парашютных платформ доставлено 32,5 тонны продовольствия, полученного по линии ООН», — говорится в опубликованном документе.

В Минобороны сообщают также, что за минувшие были заключены соглашения о примирении с представителями двух населённых пунктов в сирийских провинциях Хомс и Деръа. оличество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 117.

Были продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Алеппо и Дамаск. Количество вооружённых формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий перемирия, осталось без изменений — 59.