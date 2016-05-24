Москва, 25 мая, 2016, 02:35 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действий соблюдается в большинстве провинций Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

europapress.net Перемирие

По информации российской стороны, за минувшие сутки было зафиксировано шесть нарушений режима перемирия: пять — в провинции Дамаск и одно — в провинции Латакия.

В населённых пунктах Восточная Гута и Дарайа провинции Дамаск с полуночи с 24 мая на 72 часа был введён «режим тишины». Вместе с тем в течение суток формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреливали из миномётов и стрелкового оружия позиции сирийских вооружённых сил в районе населённых пунктов Дума, Хауш-Харабу, Хауш-эль-Фара, Джаубар и Зиблин. Населенный пункт Кермель в провинции Латакия был обстрелян из реактивных систем залпового огня.

Группировки международной террористической организации «Джабхат ан-Нусра» продолжали провокационные действия, направленные на срыв режима перемирия. «В течение суток вёлся огонь из реактивных систем залпового огня и миномётов по населённому пункту ХандратХАНДРАТ и кварталам Шейх Максуд, Салах эд-Дин и Халидия в городе Алеппо. В провинции Латакия террористические формирования «Джабхат ан-Нусры» обстреляли населённые пункты Хакур-Тахтани и Кинсибба, в провинции Дамаск — населённый пункт Мардж-Султан», — говорится в сообщении Минобороны.

В провинции Хама сирийские правительственные войска пресекли неоднократные попытки «Джабхат ан-Нусры» захватить электростанцию, расположенную на горе Эль-Махрук. В районе города Пальмирапровинции Хомс правительственные войска отбросили обороняющиеся террористические группировки «Исламского государства» к горам Джебель-Згаг и Джебель — эль-Гаттар.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.