Каир, 25 мая, 2016, 02:18 — ИА Регнум. Техническое состояние лайнера A320 авиакомпании EgyptAir, потерпевшего крушение в Средиземном море, было в норме на момент вылета из парижского аэропорта. Об этом свидетельствуют записи бортового журнала самолёта.

e-spaces.eu Самолет A320 авиакомпании EgyptAir

Перед вылетом в аэропорту Шарля Де Голля воздушное судно было осмотрен инженером авиакомпании EgyptAir. Каких-либо замечаний по техническому состоянию авиалайнера сделано не было, сообщает египетское издание «Аль-Ахрам».

Отмечается, что за время полета с электронной системы самолёта также поступило 11 сообщений, свидетельствовавших о нормальной работе двигателя, однако за несколько минут до потери связи с бортов поступили данные об изменении температуры в правом окне кабины пилотов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая самолёт А320, совершавший рейс Париж — Каир, пропал с экранов радаров в 280 км от побережья Египта. На борту воздушного судна было 66 человек: 56 пассажиров и 10 членов экипажа. Днем позднее в 290 километрах к северу от Александрии в море были обнаружена обломки воздушного судна и вещи пассажиров.

Официальные версии крушения самолёта ещё не озвучены, однако власти Египта не исключают, что это был террористический акт.