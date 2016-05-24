Москва, 25 мая, 2016, 02:10 — ИА Регнум. Мир ждёт глобальный передел — прежде всего, в Европе. Об этом 25 мая заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

chinafile.com Хунвейбины

«Впереди — передел мира и Европы. Германия выйдет из НАТО, и встанет вопрос о Восточной Европе. Её отдадут России, и что вы сделаете? Решать будет Москва, Париж, Лондон и Вашингтон. В будущем Россия не даст Польше ни клочка — будет русско-германская и русско-австрийская границы. Мы договоримся с Вашингтоном и дадим ему что-то в другом месте», — сказал Жириновский в эфире «Первого канала».

По его словам, украинцы «уже пришли в Европу»: «Вас было 52 миллиона, а сейчас 40, а по-настоящему — 32 миллиона! Вы будете как в Прибалтике — одни пенсионеры. Вы никому не нужны, вы будете эксплуатироваться. Даю вам литературный и исторический пример: вы Европе нужны так же, как Мао Цзэдуну — хунвейбины».

Напомним, отряды хунвейбинов были созданы Мао Цзэдуном в рамках проведения Культурной революции в Китае. Впоследствии Мао с помощью армии принял решение о подавлении движения хунвейбинов, а само движение получило осуждение в Китае.