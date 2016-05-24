Москва, 25 мая, 2016, 01:53 — ИА Регнум. Польша ненавидит Россию вопреки тому, что Россия никогда её не завоёвывала. Об этом 25 мая заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Кукрыниксы. «Создал при помощи пружин марионеточный режим». 1977

«За 25 лет они потеряли связь с РФ. Они уже от нас меньше зависят. НАТО готовит антироссийские акции. И для этого есть Польша и Украина. Польша всегда была враждебной: они ненавидели русскую армию всегда. Но мы Польшу никогда не завоёвывали. Мы разгромили Наполеона, и Польшу нам дали как подарок. Это ошибка Александра I — нужно было брать земли на юге», — сказал Жириновский в эфире «Первого канала».

По его словам, Пруссия, Австрия, Франция, Британия «хотели Польшу»: «Они боялись объединения России и Германии. Сейчас Украина — её делают искусственно антирусской и для этого сносят памятники».

Напомним, на сегодняшний день на Украине происходит процесс декоммунизации. В рамках данного процесса местные власти переименовали объекты, улицы и памятники, чьи названия связаны с советским коммунистическим прошлым.