«НАТО готовит антироссийские акции с помощью Польши и Украины»
Москва, 25 мая, 2016, 01:53 — ИА Регнум. Польша ненавидит Россию вопреки тому, что Россия никогда её не завоёвывала. Об этом 25 мая заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«За 25 лет они потеряли связь с РФ. Они уже от нас меньше зависят. НАТО готовит антироссийские акции. И для этого есть Польша и Украина. Польша всегда была враждебной: они ненавидели русскую армию всегда. Но мы Польшу никогда не завоёвывали. Мы разгромили Наполеона, и Польшу нам дали как подарок. Это ошибка Александра I — нужно было брать земли на юге», — сказал Жириновский в эфире «Первого канала».
По его словам, Пруссия, Австрия, Франция, Британия «хотели Польшу»: «Они боялись объединения России и Германии. Сейчас Украина — её делают искусственно антирусской и для этого сносят памятники».
Напомним, на сегодняшний день на Украине происходит процесс декоммунизации. В рамках данного процесса местные власти переименовали объекты, улицы и памятники, чьи названия связаны с советским коммунистическим прошлым.