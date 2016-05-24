Москва, 25 мая, 2016, 01:34 — ИА Регнум. Украина, Польша и Белоруссия строят национальный вариант государств через выбраковывание всего советского прошлого. Об этом 25 мая заявил писатель, публицист Александр Проханов.

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«Мне кажется, что памятники будут сносить и дальше — и на Украине, и в Польше, и, может, даже в Белоруссии. Эти государства строят национальный вариант государств через выбраковывание советского», — сказал Проханов в эфире «Первого канала».

По его словам, Украина «всю реальную историю была частью имперского субъекта»: «Но, вымарывая из своей истории эту эру, Украина себя обедняет. Метафизика нынешнего украинского государства не понимает, что история — это ресурс».

Напомним, процесс декоммунизации на Украине продолжается. В частности, решено снести символы советского прошлого с ряда памятников. Так, планируется демонтировать данные символы с памятника Родины-матери в Киеве.