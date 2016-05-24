Москва, 25 мая, 2016, 01:17 — ИА Регнум. Власти Украины и Польши занимаются демонстративной русофобией. Об этом 25 мая заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Во исполнение закона о декоммунизации

«Им, Западу, выгодно, что Украина и Польша рвут с прошлым. Им выгодно показать то, что они уберут памятники. Реально очень многие памятники связаны с советской эпохой. Главное — разозлить Россию, мол, прошло 70 лет после Победы — и мы всё это уберём, вас вообще не было», — сказал Жириновский в эфире «Первого канала».

По его словам, никогда не надо менять исторические названия: «Был Екатеринослав, был Новороссийск, был Днепропетровск, сегодня Днепр — это издевательство над жителями. Если Украина хочет вернуть прошлое и порвать с советским — нужно вернуть земли и оставить Киев, Винницу и Житомир. В Новороссии все памятники стояли бы».

Напомним, ранее киевские власти заявили о завершении процесса декоммунизации в стране. В рамках данного процесса местные власти переименовали объекты, улицы и памятники, чьи названия связаны с советским коммунистическим прошлым.