Москва, 25 мая, 2016, 00:58 — ИА Регнум. Двойной наезд на пешехода произошёл вечером 24 мая на Волгоградском проспекте в Москве, передаёт Life со ссылкой на очевидца.

Конец

Как сообщается, автомобиль Сitroen на полном ходу сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. От сильного удара мужчину отбросило на встречную полосу, где на него наехала другая иномарка.

От полученных травм мужчина скончался на месте. К месту была вызвана бригада скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.