Бухарест, 25 мая, 2016, 00:48 — ИА Регнум. В Румынии общественная «Коалиция за семью» внесла в Сенат гражданскую инициативу по внесению в конституцию поправки, которая определяет брак как «свободный союз между мужчиной и женщиной». Как сообщило румынское государственное ИА Agerpres, коалиция представила 3 млн подписей, собранных по всей стране в поддержку этой идеи. Коробки с подписными листами были привезены в парламент на грузовике.

Семья

«Мы с вами присутствуем на исторической, национальной и европейской премьере — три миллиона граждан в огромном едином порыве солидарности подписали проект закона о пересмотре конституции», — сказал председатель инициативного комитета «Коалиции за семью» Михай Георгиу

По его словам, авторы инициативы предлагают заменить нынешнее определение брака как «свободного союза между супругами» на «союз между мужчиной и женщиной». «Румыния в этом смысле вписывается в европейскую тенденцию. Существует инициатива на уровне ЕС об определении брака в таких терминах, и есть прошлогодний пример — Хорватия и Словения, где уже успешно провели референдумы по внесению этого определения в свои конституции», — заявил Георгиу .

Он добавил, что инициатива поддержана представителями всех культов Румынии, и выразил надежду, что парламент обсудит ее до наступления осени, с тем чтобы затем провести по этому вопросу всенародный референдум.