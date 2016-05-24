Ракка, Сирия, 25 мая, 2016, 00:35 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Исламское государство» начали отступать к городу Ракке после начала наступления отрядов курдского ополчения. Об этом сообщил член курдского Комитета обороны в провинции Хасеке Насер Хадж Мансур, передаёт телеканал «Рен ТВ».

ИА REGNUM

По его словам, в ходе начавшихся столкновений боевики не смогли удержать ни одной своей позиции. В настоящее время курдские формирования при поддержке коалиции во главе с США продолжают зачистку северных районов Ракки и пытаются полностью взять в окружение город.

Ранее в курдском «Демократическом союзе» заявили о намерении координировать свои действия с США и Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова оказать содействие курдам в операции. На территории Сирии находится группа российских специалистов, которая координирует действия сирийских правительственных войск и курдов, передаёт Life.

Как сообщало ИА REGNUM, Сирийская демократическая армия (SDF), состоящая в основном из курдских отрядов народной самообороны (YPG и YPJ), а также некоторые арабских оппозиционных групп, ассирийских, армянских и туркменских отрядов, 24 мая начала операцию по выдворению террористической группировки «Исламского государства» из её неофициальной столицы — города Ракки.