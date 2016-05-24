Кишинёв, 25 мая, 2016, 00:33 — ИА Регнум. В городе Тараклия (Молдавия) 24 мая состоялся третий общереспубликанский собор болгар Молдавии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, мероприятие приурочено ко Дню славянской письменности, посвященного памяти основателей кириллического алфавита Кирилла и Мефодия. Почетными гостями мероприятия стали посол Болгарии в Кишиневе Петр Вылов, башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах, депутат парламента Молдавии.

bci-moscow.ru Болгарский национальный костюм

Одной из главных тем третьего собора болгар Молдавии является обсуждение проекта о придании Тараклийскому району национально-культурного статуса. «Придание Тараклийскому району статуса национально-культурного района создаст условия для сохранения и развития традиций, культуры и болгарской идентичности на юге Республики Молдова, позволит закрепить языковую политику на данной территории, обезопасит Тараклийский район от административно-территориальных реформ (согласно планируемой властями Молдавии административно-территориальной реформе, преимущественно населенный болгарами Тараклийский район может быть ликвидирован — прим. ИА REGNUM)», — отметила башкан Гагаузии Ирина Влах.

Председатель Тараклийского района Кирилл Татарлы в своем выступлении выразил уверенность, что закрепить национальный культурный статус района рано или поздно удастся. «Мы приложим все усилия, чтобы в парламенте Молдовы была политическая воля для принятия закона о придании Тараклийскому району национально-культурного статуса», — приводит слова Татарлы издание «Гагауз-инфо».

По предложению председателя болгарской общины Молдавии Федора Сабия, Собор болгар Молдавии принял решение обратиться к высшему руководству Российской Федерации с просьбой предоставить экономическим агентам Тараклийского района те же преференции, которые уже есть у Гагаузской автономии.

Сабий отметил, что винодельческие и аграрные предприятия Тараклийского района лишились выхода на традиционный российский рынок из-за непродуманных политических действий молдавских властей. И, как следствие, «в настоящий момент район находится в очень тяжелом экономическом положении».

В этой связи председатель болгарской общины предложил обратиться к высшему руководству РФ с просьбой «поддержать нас, потомков тех самых болгарских колонистов, которым Российская Империя помогла обосноваться на этих землях». Соответствующее решение было единогласно поддержано всеми участниками собора.

ИА REGNUM напоминает, что в 2013—2014 гг. Роспотребнадзор и Россельхознадзор запретили ввоз в Россию основных позиций молдавского экспорта — алкогольной продукции, мяса, фруктов и овощных консервов — из-за их несоответствия требованиям безопасности, а также ввиду участившейся практики реэкспорта в Россию продукции из ЕС под видом молдавской.

Позже Россельхознадзор снял эмбарго для всех предприятий Приднестровья (которое ввиду непризнанного статуса автоматически попало под российское эмбарго вместе с Молдавией), а также выборочно для большинства предприятий Молдавии и Гагаузии.

Частичный вывод гагаузских и молдавских предприятий из-под действия российского эмбарго сопровождался многочисленными политическими и коррупционными скандалами. Так, молдавские СМИ выяснили, что списки соответствующих предприятий составляются не экспертами Россельхознадзора, а молдавскими «надежными партнерами» Кремля — Партией социалистов и ближайшими соратниками башкана Гагаузии Ирины Влах — по принципу политической преданности и финансовой поддержки. Ряд близких к данным политическим силам предприятий, получивших таким образом доступ на российский рынок, позже были уличены в реэкспорте сельскохозяйственной продукции из ЕС под видом гагаузской, молдавской или приднестровской.