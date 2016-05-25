Вашингтон, 25 мая, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Постоянный автор ИА REGNUM Елена Ханенкова, проанализировав предвыборную гонку в США и, в частности, заявления и поведение одного из лидеров гонки — Хиллари Клинтон, пришла к неутешительному выводу о том, что под личиной либерала и демократа скрывается представитель оголтелой американской военщины.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

Сегодня Клинтон имеет реноме защитницы прав женщин, национальных меньшинств, и прогрессивной демократки. Но многие еще помнят и то, что, будучи госсекретарем США, она стала виновницей в агрессии США против Ливии, ухудшения отношений с Израилем. А также что именно она стала если не идеологом, то активным участником так называемых арабских революций. Из всего вышеперечисленного вывод напрашивается сам собой — очевидно, что политика Хиллари Клинтон на посту президента США будет в достаточной степени агрессивной.

И возможно, поэтому такой нетипичный во многих отношениях политик, как Дональд Трамп, который пока лидирует в праймериз Республиканской партии, как раз-то и может стать той консенсусной для политического истеблишмента США фигурой, способной объединить умеренную часть правящего класса Америки.

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