Тирасполь, 24 мая, 2016, 23:56 — ИА Регнум. Падение экономики Приднестровья «продолжается, но уже не такими темпами». Об этом, как заявил министр экономического развития ПМР Дмитрий Болтрушко, говорит динамика макроэкономических показателей за I квартал этого года, сообщает приднестровское государственное ИА «Новости Приднестровья».

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«Она показывает падение, но темпы падения уже не такие, какие были в 2015 году. Думаю, что уже в рамках текущего года нам удастся нащупать то самое дно», — сказал Болтрушко в эфире Первого приднестровского телеканала.

Чиновник отметил, что определенные надежды в правительстве связывают с общими процессами в мировой экономике, в том числе и с определённым ростом цен на некоторые виды сырья. «Что это влечёт для Приднестровья? Речь идёт о металлопрокате — мы видим тенденцию к росту стоимости, что будет положительно влиять на деятельность ММЗ (Молдавский металлургический завод — прим. ИА REGNUM), хотя остаётся большое количество проблем. Российский рубль в меньшей степени подвержен каким-то девальвационным шокам, всплескам. Поэтому надеемся, что эта ситуация позволит нам приблизиться и, так же, как всем другим странам, выходить на новое равновесие в экономике», — отметил глава Минэкономразвития.

При этом он подчеркнул, что в числе важнейших задач, стоящих сегодня перед приднестровской экономикой, — решение вопроса с курсом приднестровской национальной валюты. По мнению министра, решить этот вопрос без привлечения сторонних экспертов будет сложно, поскольку позиции Центробанка и Верховного совета ПМР по данному вопросу расходятся.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале текущего года появилась информация о том, что в Приднестровье практически невозможно купить иностранную валюту. Власти региона признали наличие валютного кризиса лишь в начале марта, когда Центробанк уже не смог удовлетворить спрос на валюту из-за критического снижения уровня золотовалютных резервов. Позже Центробанк и президент Евгений Шевчук предложили девальвировать валюту, однако Верховный совет выступил против. Тем не менее дискуссии о девальвации лишь усилили ажиотаж на рынке, который так до сих пор и не погашен.

Между тем из-за экономического кризиса ранее пенсии и зарплаты бюджетникам Приднестровья выплачивались в урезанном объеме, затем начались сбои выплат зарплат, была отменена запланированная индексация пенсий, республика обратилась за финансовой помощью в России, однако в итоге правительству пришлось брать кредит на выплату зарплат и пенсий у крупнейшей в ПМР коммерческой структуры — торгово-промышленного холдинга «Шериф».