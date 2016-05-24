Берлин, 24 мая, 2016, 23:54 — ИА Регнум. После острой полемики министерства обороны и иностранных дел Германии договорились о будущих принципах политики безопасности, передает Der Spiegel.

politico.eu Солдаты «Бундесвер»

По итогам длительной дискуссии правительство договорилось изменить положения «Белой Книги» о полномочиях немецкой армии на территории ФРГ.

В первой версии «Белой книги», своего рода дорожной карты в области безопасности, министр обороны Урсула фон дер Ляйен (партия ХДС) призывала полностью изменить закон. Обострившаяся угроза терроризма делает необходимой реформу действующего законодательства, говорится в черновике дер Ляйен. Она настаивала на «четкой базе», на основе которой немецкая армия могла бы «предотвращать угрозы внутренней и внешней безопасности».

Социал-демократы (СДПГ) во главе с шефом МИД Франк-Вальтером Штайнмайером и министром экономики Зигмаром Габриэлем категорически отвергли нововведения Христианско-демократического союза (ХДС), с которым СДПГ составляют правящую коалицию в Бундестаге. Со времен нацистской Германии использование солдат внутри страны строго ограничено. «Бундесвер» может участвовать лишь в предотвращении стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. При этом военные не могут брать на себя задачи полиции.

Государственный секретари из двух ведомств все же нашли компромисс, согласно которому, «бундесвер» будет тщательнее готовиться к ЧС, как теракты. Однако в его полномочия будет входить исключительно «поддержка сил полиции», а не активная деятельность, как контроль границ или розыскные мероприятия. Отмечается также важность проведения совместных учений военнослужащих с другими силами безопасности.