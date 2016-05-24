Воронеж, 24 мая, 2016, 23:46 — ИА Регнум. В Воронеже на Советской площади 24 мая прошел праздничный концерт в честь Дня славянской письменности и культуры. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на мероприятии выступали воронежские сводные хоровые коллективы и детские хоры младших и средних классов.

Каширская Марина ИА REGNUM День славянской письменности и культуры в Воронеже

Всего в концерте приняли участие, по данным мэрии, более 800 человек. В роли ведущих выступили заслуженная артистка России Наталья Шевченко и иерей отец Алексей (Иванников).

Каширская Марина ИА REGNUM День славянской письменности и культуры в Воронеже

День славянской письменности и культуры с 1991 года официально отмечается в России 24 мая. Он посвящен памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые создали старославянскую азбуку. В Воронеже, как и по всей России, ежегодно в этом празднике принимают участие тысячи горожан и гостей города.

Каширская Марина ИА REGNUM День славянской письменности и культуры в Воронеже

В областном центре праздничные мероприятия начались с 16 мая, когда начала работу книжная выставка «От глиняной таблички до интернета» в библиотеке №17. В Воронежском государственном университете 23 мая прошли традиционные Кирилло-Мефодиевские чтения, в которых приняли участие протоиерей Андрей Изакар, настоятель храма во имя святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, Игумен Тимофей (Подобедов), настоятель храма во имя святого Димитрия Солунского, а также творческие коллективы студентов. Всю неделю в библиотеках и районных домах культуры проходят концерты, игровые программы, мастер-классы, викторины и тематические беседы, приуроченные ко Дню славянской письменности и культуры.