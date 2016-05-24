Минск, 24 мая, 2016, 23:28 — ИА Регнум. «К сожалению, опасения представителей оппозиции имеют под собой реальную почву, потому что после президентской кампании 2015 года Татьяна Короткевич и начальник её штаба Андрей Дмитриев весь свой собранный политический капитал использовали исключительно для лоббирования интересов Александра Лукашенко и действующей власти в западных и российских кругах», — заявила 24 мая корреспонденту ИА REGNUM лидер белорусской гражданской кампании «Наш Дом» Ольга Карач, оценивая опасения представителей оппозиции относительно способности властей Белоруссии фальсифицировать итоги парламентской кампании 2016 года.

ИА REGNUM

Напомним, 24 мая Александр Лукашенко провёл совещание на тему парламентской кампании 2016 года, заявив о возможности представительства в Нацсобрании представителей различных «течений». Среди таковых рассматриваются представители «конструктивной оппозиции», оказавших немало услуг руководству постсоветской республики. Также сегодня, 24 мая представители прозападной оппозиции опубликовали совместное заявление о единой позиции по вопросу парламентской кампании, которое представитель гражданской кампании «Говори правду» Татьяна Короткевич не подписала.

«Есть основания полагать, что такая «внезапная и страстная любовь» не бескорыстная, а основана на некоторых тайных договоренностях между ГОПом и белорусской властью, что неоднократно подтверждала сама Татьяна Короткевич, заявляя, что её цель — не президентские, а парламентские выборы 2016, — считает Карач. — Правда, после скандала вокруг фальсификаций подписей за кандидата Короткевич ценность представителей «Говори Правду» для властей резко падает, но, тем не менее, всё равно остаётся надежда выгодно продать на Запад якобы прошедшую в парламент оппозицию».

Лидер белорусской гражданской кампании «Наш Дом» отметила: «Идея иметь своих лоббистов в оппозиции, кажется, очень понравилась Александру Григорьевичу».

Как сообщало ИА REGNUM, белорусские избиратели получили возможность 11 сентября проголосовать за кандидатов в депутаты нижней палаты Национального собрания Белоруссии — Палаты представителей. Верхняя палата — Совет Республики, будет сформирована до 18 сентября без всеобщего прямого и равного голосования граждан. В 2015 году участие Татьяны Короткевич и других «оппозиционеров» в президентской кампании было использовано Лукашенко для подстраховки на случай бойкота, так как ранее оппозиционеры отработали механизм снятия своих кандидатур непосредственно перед датой голосования, получая при этом возможность доступа к СМИ для ведения агитации и пропаганды.