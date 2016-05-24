Бухарест, 24 мая, 2016, 23:27 — ИА Регнум. «Наибольшую угрозу для Румынии представляет не сильная Россия, но слабая», — заявил 24 мая на конференции в Бухаресте американский эксперт в сфере геополитики Роберт Каплан, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кукрыниксы. «Неофашизм пытается по свету прахнозы Геббельса нести как эстафету». 1980

По его словам, слабая Россия означает «агрессию, хаос». «Чем слабее становится Россия, тем больше она будет пытаться дестабилизировать другие регионы, Молдавию и Украину, и будет становиться все более агрессивной в Прибалтийском регионе, в регионе Черного моря», — считает Каплан.

По его словам, за последние 20 лет ситуация очень изменилась. В середине 90-х годов, говорит Каплан, НАТО была очень сильной, Европейский союз — «динамичным, у него не было проблем», в то время как Россия была «слабой и хаотичной». «Теперь, в 2016 году, что мы имеем? Сейчас совершенно иная ситуация. Россия больше не слаба и не хаотична, ею управляет человек с очень решительным геополитическим видением», — сказал Каплан.

Он отметил, что если в 1995 году с позиции Румынии и других стран геополитического пограничья казалось, что «можно взять передышку у истории», то теперь таких иллюзий нет. «Я думаю, в конечном счете, самое главное для Румынии — это способность укрепить свои институты таким образом, чтобы они стали более прозрачными и сильными, чтобы страна стала более привлекательным местом для иностранных инвесторов, поскольку это укрепляет национальную безопасность», — заявил аналитик.

По его мнению, «Россия страшна не столько своими танками и боевыми самолетами, сколько подрывной деятельностью». По словам американского аналитика, Россия попытается подорвать безопасность таких стран, как Румыния, через свои секретные службы, сети организованной преступности, путем покупки средств массовой информации через третьи лица. Эти элементы, полагает Каплан, призваны «ослабить связь с Западом и вековой традицией западной демократии в Центральной и Восточной Европе».

«Румыния должна быть мужественной, чтобы не впасть в авторитаризм, как Венгрия, не быть скомпрометированной слабыми институтами, которые с большей вероятностью могут стать жертвой российского влияния, как это произошло в Болгарии или Сербии. Румыния, с учетом того, в каком регионе она находnтся, достаточно сильна», — подвел итог Роберт Каплан.