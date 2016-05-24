Санто-Доминго, 24 мая, 2016, 23:26 — ИА Регнум. Самолет авиакомпании Air Transat, летевший и из Доминиканской республики в Монреаль (Канада), вместе с пассажирами. как выяснилось уже в воздухе, вез ядовитых пауков-тарантулов.

Паук-тарантул

Как сообщила CBCNews одна из пассажирок — Кэтрин Моро, она смотрела фильм на планшете, когда почувствовала, как что-то щекочет ногу. Подумав, что это провод, она откинула его рукой. То, что это тарантул, женщина заметила только когда ее ноги снова что-то коснулось. В салоне самолета началась паника, пассажиры кричали и забирались с ногами на кресла. После того, как самолет приземлился, на борту был обнаружен еще один тарантул.

Тарантул — это род крупных ядовитых аранеоморфных пауков из семейства пауков-волков.