Стамбул, Турция, 24 мая, 2016, 23:19 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что его страна не будет имплементировать соглашение о возвращении беженцев из Европейского союза, если Брюссель не отменит визы для турецких граждан без дополнительных условий, передает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Если вы все еще вводите критерии в отношении Турции, которая предоставляет важную поддержку Европейскому союзу, чтобы остановить тех, кто живет в лагерях и сборных домах, от поездки в Европу, то мне очень жаль», — заявил Эрдоган. Он добавил, что если дальнейшие двусторонние переговоры по визам не увенчаются успехом, то Анкара не одобрит «соглашение о реадмиссии» беженцев.

Замечания турецкого президента последовали уже на следующий день после двусторонних переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Стамбуле. На ней немецкий лидер подтвердила, что для отмены визовых ограничений Турция должна выполнить все 72 критерия, выдвинутые Евросоюзом.

Эрдоган также пожаловался на то, что ЕС затягивает с выделением Турции денег, предусмотренных т.н. «миграционным соглашением» от 18 марта. «Когда мы смотрим на то, что было сделано до сих пор, к сожалению, мы видим, что эта (финансовая) поддержка не продвигается так, как было обещано», — говорит Эрдоган.

Напомним, 18 марта 2016 года Анкара и Брюссель подписали соглашение, в рамках которого Турция обязуется забирать прибывающих на территорию ЕС мигрантов, а также займется предотвращением нелегальных перевозок беженцев на греческие острова. В обмен на помощь в разрешении кризиса с беженцами Турции обещали финансовую помощь и возможность получить безвизовый режим с ЕС.

Однако на пути введения безвизового режима для Анкары возникло препятствие в виде антитеррористического законодательства, без изменения которого Брюссель отказывается отменять визы для граждан Турции.